7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anne ile bebeği depremden 29 saat sonra kurtarıldı

Anne ile bebeği depremden 29 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da çöken binanın altında kalan Anne Hülya Yılmaz ile 6 aylık bebeği tam 29 saat sonra enkazdan sağ salim çıkarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:26
Takip Et

Hatay'da anne ile bebeği depremden 29 saat sonra kurtarıldı

Anne ile bebeği depremden 29 saat sonra kurtarıldı
+
Aa
-

Kurtarılmak için tam 29 saat beklediler anne Hülya Yılmaz ile 6 aylık kızı Ayşe Vera...

Hatay'ın Odabası Mahallesi'nde çöken binanın altında kalan anne ile kızına kurtarma ekipleri sonunda ulaştı. 6 Aylık Ayşe Vera Yılmaz enkazın altında böyle çıkarıldı. Ayşe Vera sapasağlamdı ve de artık emin emin ellerdeydi.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı

Hem anne hem de bebeğinin sağlık durumları iyiydi. 

Anne Hülya Yılmaz bebeğini soruyordu belli ki. O daha önce çıkarılmış hastaneye gönderilmişti. Bunu duyunca böyle sevindi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
2
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
3
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
4
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
7
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.