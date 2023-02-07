Anne ile bebeği depremden 29 saat sonra kurtarıldı

Kurtarılmak için tam 29 saat beklediler anne Hülya Yılmaz ile 6 aylık kızı Ayşe Vera...

Hatay'ın Odabası Mahallesi'nde çöken binanın altında kalan anne ile kızına kurtarma ekipleri sonunda ulaştı. 6 Aylık Ayşe Vera Yılmaz enkazın altında böyle çıkarıldı. Ayşe Vera sapasağlamdı ve de artık emin emin ellerdeydi.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı

Hem anne hem de bebeğinin sağlık durumları iyiydi.

Anne Hülya Yılmaz bebeğini soruyordu belli ki. O daha önce çıkarılmış hastaneye gönderilmişti. Bunu duyunca böyle sevindi.