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Orhan Aydın: Kızım enkaz altından ses veriyor ne olur yardım edin...

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, dün Hatay'ı da etkileyen deprem sonrasında kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Eşim enkazdan çıkarıldı, ,Kızım hâlen enkaz altında. Ses veriyor. Çıkarmaya çalışan canlar var. İnsanlar çaresiz. Acım tarifsiz. Ülkem için kahroluyorum" diyerek, bilgi verdi

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:05
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Oyuncu Orhan Aydın enkaz altında kalan kızından ses geldiğini söyleyerek yardım istedi

Orhan Aydın: Kızım enkaz altından ses veriyor ne olur yardım edin...
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Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'e ulaşamadığını açıklamıştı. Aydın, dün kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Orhan Aydın, ardından, "Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış... Beton kesici lazım. İmdat!" diyerek, yardım istedi.

"KIZIM HÂLEN ENKAZ ALTINDA, SES VERİYOR"

Konuyla ilgili yeni bir bilgi veren Aydın, "Kızım hâlen enkaz altında. Ses veriyor. Çıkarmaya çalışan canlar var. İnsanlar çaresiz. Acım tarifsiz. Ülkem için kahroluyorum" mesajını yayınladı.

Sanatçı, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış.. Sıra kızımda... (Haydi canım benim, haydi diren) Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" demişti

 

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