Diyarbakır’da fırtına ve sağanak

Diyarbakır'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bir iş yerinin tabelası uçtu. Bismil ve Silvan ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır’da fırtına ve sağanak

Kentte dünden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı’ndaki bir iş yerinin tabelası, fırtına nedeniyle uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olayda hasar oluştu. Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi ile İsmail Beşikçi Caddesi de, yağışla beraber suyla doldu. İlçe Askerlik Şubesi binasının bahçesi su altında kalırken, belediye ekiplerince tahliye çalışması başlatıldı.

Silvan ilçesinde de, öğle saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Diyarbakır kara yolunda su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken, bir süre aksayan trafik, belediye ekiplerinin yoldaki suyu tahliye etmesinin ardından normale döndü.

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