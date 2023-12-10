Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi. 2 yaralı

Diyarbakır’da husumetli iki husumetli arasında çıkan kavgada S.A. ile S.F. bıçak darbeleriyle yaralandı.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi. 2 yaralı

Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3'üncü sokakta meydana gelen olayda, İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Kavgada S.A. ile S.F. bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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diyarbakirda-husumetliler-arasinda-tekmeli-yumruklu-bicakli-kavga-2-yarali-7919-dhaphoto1.jpg

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