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Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde yağan lapa lapa kar, etkili oldu. Mart ayının son günlerinde yağan kar, hem korkuttu hem sevindirdi. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:11
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Diyarbakır’da kar yağışı 

Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde Mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı çiftçiyi hem sevindirdi, hem korkutuyor.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, dün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün için yüksek yerler başta olmak üzere Siirt ve Şırnak’ın bazı ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. O uyarıların ardından belirtilen bölgelerde yer yer kar yağışı yaşanırken, kar yağışı dalgası Diyarbakır’ın Kocaköy, Kulp, Silvan ve kuzey tarafındaki diğer ilçelerinde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde lapa lapa başlayan kar yağışı, Mart ayının son günlerinde her yeri beyaza bürüdü.

Kar yağışını değerlendiren çiftçi Fırat Kılıç, “Bu mevsimde bu karın yağması bir yandan iyi, bir yandan kötü. İyi tarafı ilaçlardan sonra attığımız gübreden sonra yağması iyi geldi. Ama don yaparsa bayağı bir hasar verir” dedi.

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