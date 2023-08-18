Diyarbakır'da orman yangını

Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır'da orman yangını

Hani ilçesi kırsal Kuyular ile Çukur mahalleri arasındaki ormanda, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personelle karadan, askeri helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Yangının yaklaşık 8 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, "Yangın başladığı ilk andan itibaren Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir. Yangına, 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisiyle müdahale edilmektedir. Alanının sarp ve kayalık olması, yangına müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'da bulunan askeri helikopterle, hava desteği talebi yapılarak, yangına havadan da müdahale edilmektedir" dedi.

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