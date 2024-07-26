Diyarbakır’da sıcaktan bunalan dönerciler sırtlarına buz koyarak çalıştı

Diyarbakır’da kavurucu yaz sıcakları, dönercileri ilginç bir yöntemle serinlemeye itti. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak isteyen dönerciler, sırtlarına büyük buz kalıpları yerleştirerek çalışmaya başladı. Bu yöntem, sıcak havanın etkisini azaltarak çalışanlara bir nebze de olsa rahatlama sağladı. Dönerciler, sıcaklığın özellikle işlerinin başında uzun süre ayakta dururken daha da zorlayıcı hale geldiğini belirtti. Bu nedenle, buz kalıpları ile serinlemeyi denediklerini ve bu yöntemin etkili olduğunu ifade ettiler.