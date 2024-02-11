Diyarbakır’da silahlı kavga

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da silahlı kavga
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi.

İlçenin Gazi Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan 51 yaşındaki Mehmet Faruk Barut ile o sırada yoldan geçen 37 yaşındaki A.U.B. ve 70 yaşındaki M.M.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Barut, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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