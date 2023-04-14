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Makas attı trafiği birbirine kattı: 2 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:30
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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Makas attı trafiği birbirine kattı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 AN 474 plakalı aracın sürücüsü Kurtuluş Adıyaman, Şanlıurfa Bulvarı üzerinde Yeni Hal Köprülü Kavşağı istikametine seyir halindeyken sağ şeritten sol şeride makas atarak geçmesi sonucu Erdal Suna’nın idaresindeki 44 AD 675 plakalı araca, ardından Samet Susan’ın idaresindeki 06 CBT 386 plakalı araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurtuluş Adıyaman, refüjdeki korkuluk ve bariyerlere çarpması sonucu durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

 

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