Diyarbakır'la aynı saatte İstanbul’da da Starbucks’a saldırıldığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'la aynı saatte İstanbul’da da Starbucks’a saldırıldığı ortaya çıktı

Diyarbakır’da kalabalık bir grubun Hizbullah terör örgütü ile özdeşlemiş sloganlarla Burger King Starbucks’a saldırmıştı. Aynı saatte İstanbul Zorlu Center’daki Starbusck şubesine de saldırı olması planlı olduğu şüphelerini akıllara getirdi.

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün kalabalık bir grup şeriat destekçisi Sur ilçesinde Burger King restoranını, Kayapınar ilçesinde ise Starbucks şubesine saldırmıştı.

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Mağazalarda bulunan vatandaşlar korkuyla mağazalardan kaçarken şeriat destekçisi grup, Hzibullah terör örgütü ile özdeşleşmiş “Cenk, cihat ve şehadet” sloganı attı.

Grubun İsrail’in Filistin’e saldırıları protesto etmek için mağazalara saldırdığı belirtildi.

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AYNI SAATTE İSTANBUL’DA DA SALDIRI OLDU

Şeriat destekçisi grubun Diyarbakır’daki Starbucks ve Burger King şubesine saldırının eş zamanlı olarak İstanbul’da da yaşandığı ortaya çıktı.

Son günlerde İsrail’de yaptığı enerji yatırımıyla İsrail karşıtı protestoların hedefinde olan Zorlu Holding, bu kez de şeriat destekçisi bir grup tarafından protesto edildi.

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alan Zorlu Center içerisindeki Starbucks şubesine yürüyen kalabalık grup, “Tekbir” ve “Allah-u Ekber” sloganları atarak şubeye saldırdı.

Dijital Yayınca Bahar Feyzan tarafından paylaşılan görüntülerde, AVM’ye girişlerine izin verilmeyen grup ile güvenlikler arasında arbede yaşandığı görüldü. Grup bir süre de dışarı da slogan attıktan sonra dağıldı.

Şeriat destekçisi grupların hem Diyarbakır hem de İstanbul’da aynı saatlerde Burger King ve Starbucks şubelerine saldırması dikkat çekerken, olayın planlı olduğu şüphesini akıllara getirdi

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