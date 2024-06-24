TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak

Kaynak: AA
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak

TBMM, kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik yeni yasa tasarısını ele almak üzere toplanacak. Öte yandan, dijital haklar konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirecek olan Dijital Mecralar Komisyonu, bu konuda Google temsilcilerinden bilgi alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 25 Haziran Salı günü başlayacak haftalık oturumda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler masaya yatırılacak. Gündemdeki kanun teklifine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık faaliyetlerine başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) resmi bir izin almak zorunda olacaklar. Bu düzenleme ile izinsiz olarak kripto varlık hizmeti sunan bireyler ve kurumlar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor.

İlgili yetkililer, faaliyetlerin izinsiz sürdürüldüğünün tespiti halinde, üç ile beş yıl arasında hapis cezasına ve 5 bin ile 10 bin gün arasında adli para cezasına çarptırılabilecekler.

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HİZMET SAĞLAYICILAR BEYAN SUNMAK ZORUNDA

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yönetim kurulu başkanları ve üyeleri, zimmet suçu kapsamında 8 ile 14 yıl arasında hapis ve en fazla 5 bin günlük adli para cezasına çarptırılabilirler. Platformların, faiz gelirleri dışındaki yıllık kazançlarının %1'i Sermaye Piyasası Kurulu'na, bir diğer %1'i ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na aktarılacak. Bu ödemeler, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmalıdır.

Kripto varlık hizmeti sunan şirketler, yasaların yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni için başvuruda bulunacaklar ya da müşterilerin haklarını koruyarak üç ay içinde faaliyetlerini sonlandıracaklarını taahhüt edecekler. Ayrıca, yurt dışı merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Türkiye'deki faaliyetlerini yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde durdurmak zorundadırlar.

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GOOGLE "DİJİTAL TELİF" İÇİN MECLİS'E GELİYOR

AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "dijital telif hakları" konulu bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıda, Google'ın üst düzey temsilcileri de komisyon üyeleri tarafından dinlenecekler. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hükümlü ve tutukluların aldığı sağlık hizmetleri konusunda İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu bilgilendirecekler.

Meclis'te, siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı tatilinin ardından meclis çalışmalarına dönüş yapacak ve kendi partisinin grup toplantısında bir konuşma yapması bekleniyor.

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