Diyetisyenden ezber bozan iftar açıklaması

İHA’nın haberine göre; Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahurda nasıl beslenmeliyiz sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor.

Bu anlamda Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, Ramazan ayında beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

"HAREKETLİ OLMAYA ÇALIŞIN"

Hareket önerisinde bulunan Akay, "Ramazan ayının vazgeçilmezi olan, Ramazan pidesinden de arada tüketilebilir. Yemek yedikten sonra beslenmesine ve kilosuna dikkat etmek isteyenler yürüyüş ya da teravih namazı önermekteyiz. Burada hareketi hayatımıza koymaya çalışmalıyız. Sonrasında saat 21.00 ile 21.30 arasında da bir ara öğün yapılabilir meyve, yoğurt, sütlü bir tatlı fındık veya ceviz tüketilebilir" diye konuştu.

"İFTAR VE SAHUR ARASI BOL SU"

Sahurda akşamdan kalan yemeklerden börek, pilav gibi ağır yiyecekler tüketilmemesi gerektiğini altını çizen Akay, "Sahuru kahvaltı gibi geçirilmelidir. Sahurda tok tutucu, gün içinde susatmayacak yumurta, peynir, tuzsuz zeytin, bir porsiyon meyve, tahıllı veya tam buğdaylı yüksek tahıllı ekmek, çay yerine süt ya da ayran tüketilebilir. İftar ile sahur arasında mutlaka suyu eksik etmeyiniz bol bol içiniz. Bu vesileyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

"YEMEK YERKEN ARA VERİN"

Orucun mutlaka su ile açılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Elanur Akay, "Yemeye çok kaynar olmayan ılık bir çorbayla devam edilmeli, çorbadan sonra ise bir ara verilmeli buradaki amaç mide ve bağırsak sistemi rahat etsin beyin doyduğunu anlayabilsin. Bu anlamda çorbadan sonra 10 dk mola vermek gerekiyor. Verilen aradan sonra çok yağlı olmayan ana yemeği sebze yemeği et, tavuk, balık olabilir yanında salata veya yoğurt ile tüketilmelidir" dedi.