Diyetisyenden öğrencilere 'beslenme çantası' önerileri

İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Okul dönemi çocuklukta sağlıklı büyüme ve gelişme için yeterli ve dengeli beslenme şarttır. Bunun için beslenme çantasına büyük rol düşüyor” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Torun, çocukların okulda yapacağı öğünler için beslenme çantası hazırlanarak kontrollü ve sağlıklı beslenme sağlanabildiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Beslenme çantasında ise ana öğünlerde protein karbonhidrat yağ ve sebze gruplarından hepsine yer verilmesi dengeli bir öğün oluşturur. Pratik, besleyici ve dengeli birkaç öğle menüsü örneği verirsek ilk olarak peynirli veya tavuklu sandviç, ayran, söğüş sebzeler bunun yanı sıra krem peynir, reçel, söğüş sebzeler, diğer sağlıklı beslenme önerisi ise ev yapımı kek, poğaça süt, peynirli, kıymalı börektir. Bir diğeri ise ayran, ev köftesi ile hamburger, ayran ve yeşilliktir”

“ÇOCUĞA KAHVALTININ ÖNEMİ ANLATILMALI”

Diyetisyen Torun şunları söyledi:

“Kahvaltı ve akşam yemeğinin evde aile ile birlikte düzenli olmasını öneriyorum. Eğer çocuk iştahsızlığı veya vakit sorunu gibi sebepler ile çocuğun evde kahvaltı yapma imkanı olmuyorsa beslenme çantasına kahvaltı için de sandviç, tost, süt meyve gibi seçenekler mutlaka eklenmeli. Çocuğa okula gittiğinde veya ilk teneffüste olacak şekilde kahvaltı öğününü yapmasının önemi anlatılmalı.”

“ARA ÖĞÜN ÇOCUĞUN EVE ÇOK AÇ GELMESİNİ ÖNLER”

“Okuldaki saatler uzun olduğundan öğle yemeğine ek olarak mutlaka en az 1 ara öğün beslenme çantasında bulunmalı” diyen Torun şöyle devam etti:

"Bu ara öğün çocuğun eve çok aç gelmesini önler, kontrollü beslenmeyi kolaylaştırır. Ara öğün olarak; ceviz fındık badem gibi sağlıklı yağlı tohumlar, meyveler, süt, ayran gibi süt grubu, ev yapımı poğaça veya kek tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzun kantinden sağlıksız seçenekler elde etmesi mümkün ise bu konuda da kontrol sağlanmalı çocuk ebeveynleri tarafından daha sağlıklı seçenekleri satın almaya yönlendirilmeli. Seçenekleri ne kadar farklı kullanırsanız çocuğun hazır beslenme talep etmesi, kantinden alışveriş yapmak istemesi o kadar rahat önlenebilir.”