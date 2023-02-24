Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?

"Bacaktaki kireçlenmeye ne iyi gelir?" sorusu için de diz kireçlenmesine iyi gelen uygulamalar yapılabilir.

Dizdeki ve bacaktaki kireçlenme için yapılabilecek şeyler şunlardır:

Dizdeki şişlik durumunda kireçlenmeyi iyileştirmek için 2-3 defa eklem içi kortizon uygulanabilir. İleri kireçlenme durumlarında bu tedavi, ağrılarını dindirebilir.

Dizlerin yeniden hizalanmasını sağlayan osteotomi operasyonu.

Kişi her gün yürüyüş ve egzersiz yaparak dizindeki kireçlenmeyi iyileştirebilir. Buradaki en önemli kriter ise yürüyüş esnasında ve sonrasında ağrıya neden olmayacak kadar yürümektir.

Eğer dizde şişlik belirgin değilse kaplıcalar ve sıcak uygulamalar ile kireçlenme giderilebilir. Ancak dizde şişme belirginse veya hastada kalp damar hastalığı, tansiyon vb. problemler söz konusuysa bu uygulama uygun olmayabilir. Bu konuda mutlaka doktora danışmak gerekir.

Diz eklemine enjeksiyon ile eklemleri yağlamak, kayganlaşmalarını sağlamak daha rahat hareket etmeyi sağlar. Dizdeki kireçlenmeyi önlemek için en etkili yöntemlerden biridir.

KOL KİREÇLENMESİNE NE İYİ GELİR?

Kolda görülen kireçlenme daha çok gün içinde kolunu çok fazla hareket ettiren kişilerin yaşadığı bir durumdur. Kol kireçlenmesinin, diğer bölgelerde yaşanan kireçlenmeler gibi kesin bir tedavisi yoktur. Ancak bazı uygulamalarla kireçlenme noktalarındaki ağrı ve baskı azaltılabilir, kirecin ilerlemesi engellenebilir. Kol kireçlenmesi için yapılabilecek uygulamalar:

Eğer kol kireçlenmesi ağrıya neden oluyorsa sıcak ya da soğuk kompres yapılabilir. Sıcak kompres kan dolaşımını hızlandırırken soğuk kompres sinirleri uyuşturarak şişliği indirir.

Kol kireçlenmesi için fizik tedavi uygulamalarından yardım alınabilir.

Kol kireçlenmesi için düzenli olarak kol egzersizi yapmak kemiklerin güçlenip kasların esnemesini sağlar.

AYAK KİREÇLENMESİNE NE İYİ GELİR?

Özellikle gün boyu ayakta duran kişilerde ve yaşlılarda ayak kireçlenmesi problemi görülebilir. Kiloya bağlı olarak bunun görülme riski de artar. Ayak kireçlenmesini iyileştirmek için şunlar yapılabilir:

Özellikle tüm ayakta duran kişilerin ayaklarını çok sıkmayan ve rahat edebilecekleri ayakkabılar tercih etmeleri gerekir.

Ayak bileğini gün içinde birkaç kez hareket ettirmek bu bölgedeki kireçlenmeye bağlı ağrılara iyi gelebilir.

Ayağa hem sıcak hem de soğuk kompres yapılabilir ve bölgedeki ağrı dindirilebilir.

Fizik tedavi ile kireçlenmenin olduğu bölgeye masaj uygulaması yapılabilir.

KİREÇLENME AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kireçlenme ağrısına en iyi gelen yöntemlerden birisi de soğuk masajdır. Soğuk masaj sayede bölgedeki ağrı hissi azaltılabilir. Hareket hâlindeyken kireçlenme ağrıları daha yoğun hissediliyorsa kişinin dinlenmesi gerekir. Eğer aktif bir yaşam sürerken kireçlenme ağrısı hissediliyorsa çeşitli eklem aksesuarları alınabilir. Ağırlığa maruz kalınan hareketler ağrıyı tetikleyeceği için bunlardan uzak durulmalıdır. Kireçlenme geri döndürülemez bir hastalık olduğu için ağrıları azaltmak için fizik tedavi uygulamalarına başvurulabilir. Böylece kişi hem kireçlenme ağrılarından kurtulabilir hem de daha rahat hareket edebilir.

ROMATİZMA VE KİREÇLENMEYE NE İYİ GELİR?

Romatizma ve kireçlenme sorunu yaşayan hastalar yaşadıkları semptomlar nedeniyle gün içinde epey zorlanabilir. Bu durumda yapacakları en iyi müdahale o anlık çözüm olarak masaj ve kompres uygulamalardır. Romatizmalı ya da kireçlenmeli bölgeye soğuk ya da sıcak kompres yapmak şişkinliği ve ağrıyı azaltabilir. Ancak her ikisi de kalıcı bir hastalık olduğu için kesin bir çözüm yoktur. Uzman bir doktora danışıp fizik tedavi almak ya da doktorun önerdiği ilaçları ve kremleri kullanmak da bu hastalıkların belirtilerini azaltabilir.