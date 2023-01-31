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Ünlü oyuncunun kaprisleri yönetmeni setten kaçırttı. Dizi setinde kavga çikti

Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:16
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Dizi setinde kavga çıktı. Ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni setten kaçırttı

Ünlü oyuncunun kaprisleri yönetmeni setten kaçırttı. Dizi setinde kavga çikti
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Evrim Alasya'nın oynadığı TV dizisinin setinde kavga çıktı. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı, bunun üzerine yönetmen seti terk etti.

ÖZEL KUAFÖR İSTEDİ

Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapımcı bu masrafı karşılayamayacağını iletti.

''YA O KADIN, YA BEN''

Yapımcıyla ters düşen Alasya, kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı. İddiaya göre sette olay çıkaran oyuncu, set ekibine küfürler yağdırdı. Hakaretleri duyan yönetmen Ketche (Hakan Kırvavaç) ''Ya o kadın ya ben'' diyerek seti terk etti, çekimler yarıda kaldı.

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