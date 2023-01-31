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Evrim Alasya ‘Kızılcık Şerbeti'nde kriz çıkardı’ iddiasına cevap verdi

Oyuncu Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde kriz çıkardığı iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:14
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Oyuncu Evrim Alasya ‘Kızılcık Şerbeti'nde kriz çıkardı’ iddiasına fotoğrafla yanıt verdi

Evrim Alasya ‘Kızılcık Şerbeti'nde kriz çıkardı’ iddiasına cevap verdi
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Evrim Alasya'nın sette kriz çıkardığı iddia edildi. 


İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı.

Ancak başarılı oyuncu bu iddialarla dalga geçti ve setten paylaşım yaptı.

Evrim Alasya  hakkında çıkan iddia üzerine set ekibinden makyöz Esra Okumuş’un “Evrim Alasya sette, herkese küfürler savurdu. Herkesi kırdı geçirdi. Seti dağıttı. Kaprisleriyle herkesi yıldırdı. Şimdi sahne çekecek” şeklindeki paylaşımını yayınlayıp çıkan haberleri ti’ye aldı. 

“ARALARINDA HİÇBİR SORUN YOK”

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut ise konuyla şu açıklamayı yaptı:

“Her sette olduğu gibi bizim setimizde de kuaför değişiklikleri elbette yaşandı. Ancak bu  çok normal bir durum. Diğer iddiaların tamamı gerçek dışı… Yönetmenimiz işinin başında… Oyuncumuzla sahne çekiyor. Aralarında hiçbir sorun yok.”
 

 

 

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