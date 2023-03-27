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Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya havalimanındaki simit fiyatına isyan etti! Fiyatı görünce şoke oldu

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda bir kaşarlı simidin 145 liraya satıldığını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:21
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Fiyatı görünce şoke oldu! Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya havalimanındaki simit fiyatına isyan etti

Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya havalimanındaki simit fiyatına isyan etti! Fiyatı görünce şoke oldu
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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Alasya, bir kaşarlı simitin 145 TL olmasına anlam veremeyerek "Bunu alan var mı?" diye sordu.

"BUNU ALAN VAR MI?"

Twitter'dan paylaşım yapan bir kullanıcı havalimanında bir kaşarlı simidin 145 TL olduğunu söyleyerek "Acaba yeni havalimanındaki bu işletmelere kime ait?" diye sitem etti.
Paylaşımı gören Evrim Alasya ise "Bunu alan var mı?" diye sordu.

 

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