Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarında yayımlanacak olan ''Senden Önce'' dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizi başlamadan kadroya veda eden oyuncu büyük ses getirdi.

Kanal D’nin 3 başrollü yeni iddialı dizisi “Senden Önce” için İbrahim Çelikkol ile Melis Sezen’in ardından İrem Helvacıoğlu ile el sıkışılmıştı.

İrem Helvacıoğlu Kanal D’nin “Senden Önce” dizisinin başrolleri arasına katılmıştı. D Media imzalı dizide Sahra rolü için anlaşma imzalamıştı. Güzel oyuncu hafta başı diziyle prensipte anlaşmıştı. Ancak taraflar son anda sözleşme koşullarında anlaşamadı. İrem Helvacıoğlu “Senden Önce” dizisine başlamadan ayrıldı.

Serdar Gözelekli’nin yöneteceği, Başak Angigün’ün ise yazdığı dizide İbrahim Çelikkol ile Melis Sezen başrolleri paylaşıyor.

Dizinin yeni Sahra’sının kim olacağı ise henüz bilinmiyor.