Dizi yayına girmeden başrol oyuncusu apar topar veda etti

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Dizi yayına girmeden başrol oyuncusu apar topar veda etti
Kanal D ekranlarında yayımlanacak olan Senden Önce dizisinde başrol İrem Helvacıoğlu dizi yayına girmeden ayrılmayı tercih etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarında yayımlanacak olan ''Senden Önce'' dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizi başlamadan kadroya veda eden oyuncu büyük ses getirdi.

Kanal D’nin 3 başrollü yeni iddialı dizisi “Senden Önce” için İbrahim Çelikkol ile Melis Sezen’in ardından İrem Helvacıoğlu ile el sıkışılmıştı.

İrem Helvacıoğlu Kanal D’nin “Senden Önce” dizisinin başrolleri arasına katılmıştı. D Media imzalı dizide Sahra rolü için anlaşma imzalamıştı. Güzel oyuncu hafta başı diziyle prensipte anlaşmıştı. Ancak taraflar son anda sözleşme koşullarında anlaşamadı. İrem Helvacıoğlu “Senden Önce” dizisine başlamadan ayrıldı.

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Serdar Gözelekli’nin yöneteceği, Başak Angigün’ün ise yazdığı dizide İbrahim Çelikkol ile Melis Sezen başrolleri paylaşıyor.

Dizinin yeni Sahra’sının kim olacağı ise henüz bilinmiyor.

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