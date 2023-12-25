Djiku Icardi pozisyonuna Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu: Tartışmasız

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumlarken, Djiku-Icardi pozisyonu için de değerlendirmede bulundu.

Dilmen, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

- Bu yıl bir daha kırılmamak üzere rekorlar kırıldı. Biri Fenerbahçe biri Galatasaray. İki teknik adama da ligin 17. Haftasında size 44’er puan verelim deselerdi ‘ben 40’a da razıyım’ derlerdi emin ol.

- TFF şunu düşünmüş; bakın arkadaşlar aranızda oynadığınız maçlarda kim kimi yenerse şampiyon olun ama 2 maç da berabere biterse atabildiğiniz kadar atın genel averaja doğru gider demiş.

- Arda Kardeşler o son düdüğü oh diyerek çaldı. İlk yarı 1 dakika uzattı 20 faulle, 3-4 ofsaytla, birkaç tartışmayla. İkinci yarıda 6 dakikanın zaten 3.5 dakikası oynanmadı.

- Sarı kartı verirken, faul verirken ‘bir durun’ diyor. Bir an önce bitsin diyor. Muhtemelen de kazasız belasız maç yönettim dedi.

- Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray rekor kırdılar. Bir maçta bu kadar faul olur, bir maçta bu kadar geri pas olur ve bir maçta topun oyunda kalma süresi bu kadar az olur.

- Bugünkü derbiyi yurt dışından birileri izlese, hatta çocuklarına izlettirse o çocuklar mışıl mışıl uyur.

- Fred ligimizin en iyi 8 numarası. Fenerbahçe taraftarının en fazla sitem etmesi gereken futbolcu Fred. Kaşındı kaşındı attırdı kendini. Fenerbahçe, Dzeko'suz ve Djiku'suz kazanır ama Fred'siz kazanamaz.

- Galatasaray kuşkusuz bugün galibiyete daha yakındı. Okan hocanın planları büyük oranda tuttu.

Galatasaray haklı 1 puan aldı. Derbi yüzde 40 Galatasaray galibiyeti, yüzde 40 beraberlik ve yüzde 20 Fenerbahçe galibiyeti gibiydi.

- Puan olarak Galatasaray mutsuz değildir. Fenerbahçe mutsuz değildir. Taraftarlar mutsuzdur sadece.

- Fenerbahçe'nin pozisyon olarak Szymanski'nin vurduğu direk dibinden giden şut var. Bir de King'in var. Onun dışında da yok. Stres, baskı Fenerbahçe'nin çok aleyhine oldu.

- (Djiku-Icardi mücadelesi) Gördüğümüş açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı.