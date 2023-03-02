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Novak Djokovic Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finalde. Rakibine set vermedi

Novak Djokovic, Hurkacz'ı 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 23:36
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Djokovic yarı finalde

Novak Djokovic Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finalde. Rakibine set vermedi
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Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic, Hubert Hurkacz'ı 2-0 yenerek Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki çeyrek final maçında, Sırp Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Polonyalı Hurkacz karşılaştı.

Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 1 saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 7-5'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

2023'te çıktığı 15. karşılaşmayı da kazanan Djokovic, yarı finalde Daniil Medvedev-Borna Coric maçının galibiyle mücadele edecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Alexander Zverev ile son şampiyon Andrey Rublev karşı karşıya gelecek.

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