Djokovic’ten, Türkiye’deki deprem felaketi için videolu mesaj: Kalbim sizinle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından spor dünyası tam anlamıyla birlik olmuş durumda.

DJOKOVİC DE MESAJ YOLLADI

Bütün spor branşlarından ünlü sporcular ülkemizde yaşanan üzücü olayın ardından paylaşımlarda bulunarak destek mesajları gönderiyorlar. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu.

Sırp tenisçi yaşanan üzücü deprem felaketi ile ilgili duygularını Samsunsporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.

Djokovic mesajında şu ifadelere yer verdi:

-Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de çok zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm, tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizlerle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyor, birlik ve beraberlikle en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın.