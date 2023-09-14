Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği ‘Do Not Disturb’ filminin fragmanı yayınlandı. Neftlix’te yayınlanacak olan Do Not Disturb filmine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?

Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?

Cem Yılmaz’ın üstlendiği ‘Do No Disturb’ filminin tanıtım fragmanı yayınlandı. Netflix platformunda yayınlanacak olan Do Not Disturb filminde Cem Yılmaz’ın Karakomik Fimler serisinden Ayzek'in hayatını konu ediniyor. Peki, Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?

DO NOT DİSTURB KONUSU NEDİR?

Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır. Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.

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DO NOT DİSTURB OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Diren Polatoğlu, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay yer alıyor.

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DO NOT DİSTURB FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği film, Karakomik Fimler serisindeki kahramanlardan Ayzek'in hayatını konu alıyor.

Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb", 29 Eylül'de Netflix’te seyirciyle buluşacak.

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