Cem Yılmaz Ozan Güven hakkında konuştu. Nilperi Şahinkaya şekilden şekle girdi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Netflix'te 29 Eylül'de yayınlanacak olan Kara Komikler serisinde yer alan Ayzek karakterinin hikayesini konu alan Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb filminin dün akşam lansmanı gerçekleştirildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, şiddet iddiaları nedeniyle projelerde yer almayan Ozan Güven hakkında sorulan "Ozan Güven'i ne zaman aranızda göreceğiz" sorusuna cevap verdi.

Filmin başrol oyuncularında Nilperi Şahin da Yılmaz cümleye başlarken bir kahkaha atarak herkesi şaşırttı. Şahinkaya daha sonra tepkisiz bir şekilde sağa sola bakarken görüldü. Oyuncunun o halleri de Muhabir Online hesabından yayınlandı.

Yılmaz, "Ozan'ı biz de merak ediyoruz. Elbette olay çok ciddi bir konu. Üzerinden 3 sene geçti. Biz de arkadaşımızı hasretle bekliyoruz. Ozan bu konuda ortaya bir prensip koydu. Başına gele tatsız hadise bir neticelensin ve mahkeme kararı çıksın diye bekliyor. Bence çok edepli de bir şey yapıyor. Bir oyuncu arkadaşı olarak onunla oynamayı özledim" dedi.