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Philadelphia koçu Rivers çalıştığı en yetenekli oyuncuyu açıkladı. Listede Harden da var

Philadelphia'nın koçu Doc Rivers, çalıştığı en yetenekli oyuncuyu açıkladı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:52
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Doc Rivers en yetenekli oyuncuyu açıkladı

Philadelphia koçu Rivers çalıştığı en yetenekli oyuncuyu açıkladı. Listede Harden da var
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Günümüzde Philadelphia Sixers‘ı çalıştıran deneyimli basketbol koçu Doc Rivers, bugüne kadar birçok yıldız oyuncuyla birlikte çalıştı.

61 yaşındaki Doc Rivers, 24 yıllık kariyerinde Kevin Garnett, Kawhi Leonard, Chris Paul, Joel Embiid, Paul Pierce, James Harden, Blake Griffin gibi birçok isme koçluk yaptı.

John Kincade Show’da konuşan Rivers, çalıştığı en yetenekli oyuncunun kim olduğu sorulduğunda ise tereddüt etmedi; “Şu ana kadar çok iyi oyunculara koçluk yaptım ama çalıştığım en yetenekli oyuncu Joel Embiid. Kevin Garnett da farklı bir oyuncuydu. Fakat eski Joel ile şimdiki arasında fark var. İki yıl önce, Embiid’in kötü şut performanslarını zihinsel olarak kaldırıp kaldıramayacağını, oyunun diğer kısımlarını yapıp yapamayacağını bilmiyordum. Şimdi düşündüğümden bile daha fazlasını yapıyor.”

Sixers‘ın 28 yaşındaki pivotu Joel Embiid, bu sezon görev aldığı 46 karşılaşmada 33.0 sayı – 10.3 ribaunt – 4.1 asist – 1.6 blok – %53 şut yüzdesiyle olağanüstü bir performans sergiledi.

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