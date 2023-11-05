Doğaba nasıl yapılır? Doğaba tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak Doğu Anadolu yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de Doğaba oldu. MasterChef All Star sonrası Doğaba tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Doğaba nasıl yapılır? Doğaba tarifi için malzemeler neler?