MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan Doğaba yapılması istendi. MasterChef sonrası Doğaba tarifi araştırılıyor. Peki, Doğaba nasıl yapılır? Doğaba tarifi için malzemeler neler?
İşte Doğaba tarifi…
DOĞABA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- 750 gr. kemikli et (kol veya kaburga)
- 10 su bardağı su
- 500 gr. süzme yoğurt
- 1 yumurta
- 1 çorba kaşığı un
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- Nane, Kekik, Kırmızı pulbiber, Tuz
Köfte malzemesi:
- 250 gr. kıyma
- 1 çay bardağı pirinç
- Nane, Kekik, Karabiber, Tuz
DOĞABA NASIL YAPILIR?
Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün yıkayıp süzün. Orta boy bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. Buğdayı ve kemikli eti ilave edip kısık ateşte pişirin.
Köfte için; pirinci 20 dakika sıcak suda bekletin. Süzüp robottan geçirin. Kıyma, tuz ve baharat ekleyip yoğurun.
Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak yuvarlayın. Süzme yoğurdu bir kaba alın. Yumurta ve unu ekleyip çırpın.
Biraz su ekleyip boza kıvamında bir karışım elde edin. Yoğurtlu karışımı etli buğdaya ilave edin. Kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyip pişirin. Tencereyi ocaktan alın.
Tavada 2 kaşık tereyağını kızdırın. Tuz ve baharat ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.