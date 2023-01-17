Yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Doğal ağrı kesici cildi yeniliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse hasta olduktan sonra dertlerine çare için doğal besinleri tercih etme süreci devam ediyor.

Bunlardan birisi olan ve Brezilya‘da yetişen guarana bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Guaranaya ilgili detaylar…

GUARANA NEDİR?

Guarana, Brezilya bölgesinde yetişen ve Paullinia cupana bitkisinin tohumlarından elde edilen küçük kırmızı meyveli bir bitki türüdür. Kahveden daha çok kafein içermesi ile bilinen guarana bitkisi bu özelliğinden dolayı günümüzde enerji içeceklerinde sıkça kullanılır.

GUARANANIN FAYDALARI NELERDİR?

-Cilt görünümüne iyi gelebilir: Birçok yaşlanma karşıtı krem ve losyonun içinde bulunan guarana bitkisi yoğun miktarda kafein içerdiğinden dolayı cildin yenilenmesini sağlayabilir.

-Ağrı hissini azaltabilir: Bazı ağrı kesici ilaçların da içinde bulunan guarana bitkisi adet ağrılarına ve yaralanma ağrılarına iyi gelebilir.

-Kalp ve damar sağlığını destekleyebilir: Kan pıhtılaşmasını önleyebilir, kötü kolesterolün neden olduğu etkileri azaltabilir ve trigliseridin düşmesine yardımcı olarak kalp ve damar sağlığına destek sağlar.

-Sindirim sistemi problemlerine yardımcı olabilir: Guarana bitkisi içerdiği antioksidandan dolayı ishale iyi gelirken, içerdiği kafeinden dolayı kabızlığa iyi gelebilir.

-Enerji vererek yorgunlukla savaşır: Bilimsel araştırmalara göre guarana bitkisi bilişsel ve zihinsel yorgunluğu azaltarak kişinin daha enerjik hissetmesini sağlayabilir.

-Odaklanmayı artırmaya yardımcıdır: Guarana kullananlar ile kullanmayanlar arasında yapılan bazı çalışmalara göre guarana bitkisi kullananlar, içerdiği yüksek kafein miktarından dolayı guarana bitkisi kullanmayanlara göre odaklanmalarının daha iyi olduğu ve daha iyi sonuçlar aldığı gözlemlenmiştir.

-Zayıflamaya destek olur: Günümüzde yanlış beslenme ve hareketsizlikten kaynaklı obezite sorunu bilinen bir gerçektir. Guarana bitkisi de kilo vermek isteyen bireyler için iyi bir besin kaynağı olabilir. Guarana bitkisi metabolizmayı hızlandırarak ve yağ yakımını arttırarak zayıflamaya yardımcı olabilir.

-Antioksidan bakımından zengindir: Guarana bitkisi antioksidan ve antibakteriyel özellikler göstererek bağışıklık sistemini destekleyerek vücut sağlığına iyi gelebilir.

-Hafızayı kuvvetlendirebilir: Guarana bitkisi doğru miktarda alındığında hafızayı güçlendirebilir ve kişinin öğrenme becerisini geliştirebilir.

-Göz hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir: Guarana bitkisi ilerleyen yaşla beraber ortaya çıkan göz problemlerine karşı koruma sağlayabilir.

-Sporcuların performansına olumlu etkisi olabilir: Guarana bitkisi kullanan sporcularda canlılık, dayanıklılık ve performans konusunda olumlu yönleri olabilir.

-Romatizmal hastalıklar, tansiyon, migren gibi hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

-Karaciğer hasarının tedavisinde rol oynayabilir.

-Ruh haline iyi gelebilir: Guarana bitkisinin psikolojik olarak rahatlatma etkisi olabilir. Guarana bitkisinin anksiyete veya strese sahip olan insanları rahatlattığı ve depresyon belirtilerinin azaltmaya yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

GUARANA YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Guarana bitkisinin faydalarının dışında yan etkileri de oldukça merak konusu haline gelmiştir. Araştırmalara göre günde 50 ila 75 mg guarana tüketmek bu bitkinin sağlığa faydalarından yararlanmak için yeterlidir (2). Guarana bitkisinin orta dozlarda alımında toksisiteye sebep olmazken aşırı kullanımda oluşabilen yan etkileri ise şöyle sıralanabilir:

-Kalp çarpıntısı

-Uykusuzluk

-Baş ağrısı

-Titreme

-Anksiyete

-Huzursuzluk

-Mide bulantısı

-Aşırı yorgunluk

-Dehidrasyon

-Kafein bağımlılığı

-Göz tansiyonu

-Sinir sistemi sorunları