Doğal ağrı kesicilerin tam listesi belli oldu

İnsanların korkulu rüyası olan ağrılara iyi gelen doğal ağrı kesicilerin ne olduğu belli oldu. Detaylar haberimizde…

Doğal ağrı kesicilerin tam listesi belli oldu

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ağrılar ise insanların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Ağrılara iyi gelen doğal ağrı kesicilerin tam listesi ortaya çıktı.

İşte o liste…

ELMA SİRKESİ: Mide yanması

ZENCEFİL: Kas ağrıları

SARIMSAK: Kulak ağrısı

KARANFİL: Diş eti ağrısı

KİRAZ: Eklem ağrısı

ZERDEÇAL: Bağırsak ağrısı

ANANAS: Gaz ağrıları

BAL: Varis ağrıları

KIRMIZIBİBER: Bağırsak ağrısı

NANE: Kas ağrısı

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir.

Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.

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