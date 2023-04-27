Doğal ağrı kesicilerin tam listesi belli oldu

Editör: Beyza Damgacıoğlu
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ağrılar ise insanların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.
Ağrılara iyi gelen doğal ağrı kesicilerin tam listesi ortaya çıktı.
İşte o liste…
ELMA SİRKESİ: Mide yanması
ZENCEFİL: Kas ağrıları
SARIMSAK: Kulak ağrısı
KARANFİL: Diş eti ağrısı
KİRAZ: Eklem ağrısı
ZERDEÇAL: Bağırsak ağrısı
ANANAS: Gaz ağrıları
BAL: Varis ağrıları
KIRMIZIBİBER: Bağırsak ağrısı
NANE: Kas ağrısı
AĞRI NEDİR?
Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir.
Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.