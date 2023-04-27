Güzelavrat otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

Kalp hastalıklarına iyi gelen güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yeti en 180 santimetre kadar boyunda, birkaç sene yaşayan nahoş kokulu bir bitkidir. Meyveleri kiraz gibi yuvarlak ve siyah renktedir. İçeriğinde Atropin vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.

GÜZELAVRAT OTUNUN FAYDALARI

- Hekimlikte ağrıları dindirmek için kullanılır.

-Mide ve bağırsak hastalıkları, astım, beyin hastalıklara iyi geliyor.

-Kalp hastalıkları ve sinir hastalıklarında kullanılır.

-Orta kulak ve bademcik iltihabına iyi gelir.

-Astım, zatürre, bronşit gibi hastalıklara karşı etkilidir.

-Ülser ve gastritin neden olduğu sorunları ortadan kaldırır.

-Cilt üzerinde botoks etkisi vardır.

-Sivilce ve akneye karşı etkilidir.

-Sedef hastalığına iyi gelir.

-Kanı temizler.

-İdrar söktürücüdür.

-Bağırsak dostu bir ottur. Sindirimi kolaylaştırır.

-Gut hastalığına karşı etkilidir.

-Romatizma ağrılarını hafifletir.

-Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel gücü artırır.

-Sistit sorununa karşı doğal bir reçetedir.

-İştah açar.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kepek sorununu giderir.

-Saçların daha canlı ve gür çıkmasını sağlar.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Ele alınacak tarifi ile beraber güzel avrat otu bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Bir kaşık avrat otunu su içerisinde kaynatın. Bir bardak su içerisinde kaynattıktan sonra, 15 dakika kısık ateşte tutun. Daha sonra suyunu süzmek suretiyle günde 3 defa almak üzere birer bardak tüketmek mümkün.