Kekik Yağının müthiş etkileri

Prof. Dr. Fatih Özoğul, kekik yağından hastane mikroplarını öldüren formülü elde etti. İşte kekik yağının en önemli yararı…

Kekik Yağının müthiş etkileri

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Özoğul, laboratuvarda karabaş, lavanta, ardıç, kekik, adaçayı, biberiye ve defne bitkilerinden elde edilen aromatik yağların antimikrobiyal etkisini ayrıntılı olarak araştırdığını açıkladı. Yaptığı incelemede, "Origanum Onites" türü kekik bitkisinden elde edilen aromatik yağda bakterileri ‘yok edici’ özellikte yüzde 67.12 oranında "Carvacrol" ile yüzde 8.96 oranında ‘P-Cymene’ maddesi bulduğunu anlatan Özoğul, şunları söyledi:

"Aynı araştırmada ‘Origanum Onites’ türü kekikten elde edilen yağın, "Klebsiella pneumoniae ATCC700603" ve boğaz enfeksiyonuna neden olan "Staphylococcus aureus ATCC29213" adlı bakterilerinin üremesine karşı antimikrobiyal etkisinin bulunduğunu belirledim. Enfeksiyona neden olan bakterilerin eliminasyonu için bilim adamları duyarlı olmalı. Alınacak sonuçların olumlu olması durumunda özellikle hastane gibi yerlerde bu bakterinin yol açtığı ölümlerin önüne geçilebilir.
Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde kolaylıkla bulunabilen kekikten elde edilen yağ temizlik maddelerinin içerisinde de kullanabilir. Böylelikle tamamen doğal temizlik ürünleri elde edilecek ve maliyetler azalacaktır. Her şeyden önce temizlik maddelerinin içerisindeki alkol maddesi yerine tamamen doğal maddeler kullanılarak doğaya katkıda bulunabilecek."

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