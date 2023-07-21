Doğal gaz kazısında tarihi lahit bulundu

Denizli’de gerçekleştirilen doğal gaz kazısında tarihi eser niteliğindeki bir lahit bulundu.

KAYNAK: AA
Doğal gaz kazısında tarihi lahit bulundu

Cevherpaşa Mahallesi'ndeki Yaşam Sokak'ta doğal gaz çalışması yapan ekiplerin kazısı sırasında iş makinesinin kepçesine lahit kapağı takıldı.

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Kazı çalışmasına ara verildi. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit korumaya alındı.

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Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yaptığı açıklamada, bölgede gerekli önemleri aldıklarını, tarihi değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

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Bölgede Tabea Antik Kenti'nin bulunduğunu hatırlatan Sağınç, Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarının incelemesiyle lahdin tarihi özelliklerine ilişkin bilgilerin netleşeceğini ifade etti.

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