Doğal gaz tüketim desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruları sonucu onay aldıkları taktirde doğal gaz yardımlarını PTT şubelerinden alabilecek. Peki, doğal gaz yardımı ne kadar? Doğal gaz tüketim desteği nasıl alınır?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen doğal gaz desteği, yeni düzenleme ile aylık asgari 112-azami 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya çıktı. 8 ay üzerinden yapılan doğal gaz yardımı ödemesi, yıllık 1500 TL ila 3500 lira arasında değişmektedir.

Doğal gaz desteği başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar işlemler için e-Devlet sistemini kullanmaları gerekiyor.

Doğal gaz desteği başvurusunda bulunacaklar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yaparak kimliklerini doğrulamalı ve başvuruda bulunmalı.

Doğal gaz yardımına alacak vatandaşlar, PTT şubelerinden doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten faydalanabilir.

Doğal gaz yardımın miktarı, başvurunun ardından belirlenmektedir.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından faydalanacak başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, e-devlet üzerinden “Doğal Gaz Tüketim Desteği” programına başvurması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sağlık raporu olan kronik hastalara, hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara doğal gazda ek ödeme yapılmaktadır. Bunun için vatandaşların doğal gaz yardımına başvurusu esnasında, hastalığına dair rapor bilgilerini ibraz etmesi istenmektedir. Hastaların yaşadığı hanelere, yüzde 5 fazla doğal gaz yardımı ödemesi yapılmaktadır.