Doğal gaz ve elektrik sayaçları sökülecek. Geri sayım başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya sunulan doğal gaz sayaçlarının 2025 yılının sonuna kadar değiştirilmesine karar verildi. Yönetmeliğin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yayımlanan yönetmelikle birlikte elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda hangi idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANACAK

Yönetmelik, sayaçların muayenelerini ve bu süreçteki detayları belirleyerek, muayene şartlarını ve uygulanacak cezaları da içeriyor.

Bu şartlara uymayan abonelere idari yaptırım cezasının uygulanacağı belirtildi.

Muayene için başvurular, kullanıcıların kurduğu veya anlaştığı servislere yapılacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçları, farklı kontrollerle periyodik muayenelerden şikayet muayenelerine kadar farklı aşamalardan geçecek. Bu işlemler Bakanlık il müdürlükleri tarafından ücretsiz yapılacak.

Ancak, muayene sırasında sayaçta tip onayı olmadığı veya onayı etkileyecek bir değişiklik tespit edilirse, muayene durdurulacak ve durum raporlanacak. Sayaçların servise getirilmesi ise kullanıcıların sorumluluğunda olacak.