Doğalgaza yeni zam sinyali

Rus enerji şirketi Gazprom'un temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Suca bölgesinde devam eden çatışmaların, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında önemli bir artışa neden olduğunu açıkladı.

Kupriyanov, bu gelişmelerin, doğal gaz piyasasında spot fiyatların 9 Ağustos'ta zirve yapmasına yol açtığını vurguladı ve bu fiyat artışının özellikle yaz mevsiminde yaşanmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

"YÜKSELİŞ EĞİLİMİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK"

Kupriyanov ayrıca, Norveç’in doğal gaz tesislerinde planlanan bakım çalışmalarının da fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. Geçen yıl bu çalışmalarda yaşanan gecikmelere atıfta bulunarak, bu yıl da benzer gecikmelerin olabileceğini ve bunun fiyatları daha da artırabileceğini dile getirdi. Analistlerin genel görüşüne göre, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğilimi önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Rusya ile Ukrayna ordusu arasında 7 Ağustos'ta Suca'yı da içeren Kursk bölgesinde başlayan çatışmalar, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının sevkiyatında kritik bir nokta olan Suca'dan yapılan gaz akışını etkiliyor.

Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasını kapattıktan sonra, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor. Gazprom, bu noktadan günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Bu gelişmelerin Avrupa gaz piyasasına yansıması da hızlı oldu. Avrupa'nın derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, 40 avro ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Doğal gaz ithalatında birinci sırada yüzde 42,27 payla Rusya yer alırken bu ülkeyi yüzde 20,32’yle Azerbaycan, yüzde 11,86’yla Cezayir, yüzde 10,71’le İran ve yüzde 7,95’le ABD izledi.

Türkiye Rusya’dan 21 milyar 340 milyon metreküp doğal gaz ithal ederken, en az miltar 92 milyon metreküple Umman’dan satın alındı. Doğal gaz ithal edilen yerler arasında Norveç, Brezilya, Mozambik gibi ülkeler de yer aldı.

Söz konusu zamların Türkiye’yi de etkilemesi bekleniyor.