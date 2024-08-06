Mehmet Şimşek: Merkez Bankası doğalgaz zammını 1 yıl önceden biliyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Şimşek, 2025’in enflasyonda düşüş yılı olacağını söyledi. Şimşek, doğalgaza yapılan yüzde 38’lik zammın Merkez Bankasının 1 yıl öncesinden bildiğini belirterek, “Biz enerji fiyatlarını Merkez Bankası beklentisinin ortalamasına göre ayarladık yüzde 38 yaptık” dedi.

Bakan Şimşek’in yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Biz geçiş dönemini Haziran'da bitirdik. Haziran itibarıyla da yıllık enflasyon düşmeye başladı. Temmuz'da düştü, Ağustos'ta da düşmeye devam edecek. Şu anda enflasyondaki gelişmeler bizim program öngörülerimizle paralel gidiyor. Mayıs'ta enflasyon yüzde 75'le zirveyi buldu, şimdi 61 civarına indi. Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız. Milletimizin karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz. 2025 dezenflasyon yılı olacak. Milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek.

Merkez Bankası'nın hedef patikası var. Öngörülebilirlik çok yüksek olmadığı için nokta tahmin yerine aralık tahmininde bulunuyorsunuz. Hedef bandın üst kısmı yüzde 42. Gidişatın öngörülerimize uygun olduğuna inanıyoruz. Piyasa beklentileri de yüzde 43 civarı. Dolayısıyla ama beklentiler çok yüksekti. Geçen Ekim'de enflasyon beklentisi yüzde 45'ti bugün yüzde 30'a düşmüş."

"MERKEZ BANKASI ZAMMI 1 YIL ÖNCEDEN BİLİYORDU"

Orta Doğu'daki kriz büyürse bizi olumsuz etkiler. Turizm, petrol, risk primi tarafından tabi ki etkilenir. Piyasa gerginliğin yayılmayacağı varsayımıyla hareket ediyor. Gerginlikleri önemsiyoruz. Cari açığımız gerginlik olmasaydı yüzde 2 yerine yüzde 1.5'in altında olacaktı. Biz enerji fiyatlarını Merkez Bankası beklentisinin ortalamasına göre ayarladık yüzde 38 yaptık. Enflasyon patikasıyla uyumlu yaptık. MB ile istişare etmiştik, kendileri bir yıl önceden biliyordu, burada bir sürpriz yok.