İrem Derici'nin kendisine sorulan soruya verdiği cevap bomba gibi patladı

Star TV ekranlarında Alelade Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici, "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna "Çok aldım. Sosyal medyada mavi tikli insanlardan aldım ahlaksız teklifi. Yeşil sahalar ve iş insanları var aralarında. En ilgincini söyleyeyim: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro yazmışlar" yanıtını verdi.

"AHLAKSIZ TEKLİF ALDIM"

Attığı her adımla gündem olmayı başaran İrem Derici, programın hazır cevap bölümünde "Hiç ahlaksız teklif aldın mı? sorusuna "Aldım" cevabını verdi. Doğu Demirkol aldığı cevap üzerine "Öyle sosyal medyada değil, ciddi ciddi karşına geçip biri böyle bir teklifte bulundu mu?" sorusunu tekrar yöneltti. Derici "Sosyal medyada mavi tikli insanlardan aldım ahlaksız teklifi. Yeşil sahalar ve iş insanları var aralarında. . En ilgincini söyleyeyim: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro" yazmışlar" dedi.

"HESABIMI KAPATTIRAN KADIN ŞARKICIYDI"

Öte yandan ünlü şarkıcı "Bir dönem sosyal medya hesabın kapattırıldı. Bunu yaptıran ünlü biri miydi?" sorusuna ise "Evet, benimle aynı dönemde çıkmış şarkıcılardan biriydi. İsmini veremem zaten dava ettim" dedi.