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Doğukan Sinik geri döndü

Sezon başında Hull City'e giden Doğukan Sinik, Antalyaspor'a geri döndü

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:02
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Doğukan Sinik Antalyaspor'da

Doğukan Sinik geri döndü
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Sezon başında Antalyaspor'dan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olan Doğukan Sinik geri döndü.

Antalyaspor'un Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı’ndan Antalya’ya hareket etmeden önce şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle ülkeme döndüğüm için mutluyum. Bildiğim, alışık olduğum, hocasını tanıdığım, benim için çok değerli olan takım arkadaşlarımın arasına tekrar katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Daha imza atılmadı. İngiltere’den geldim ve daha yeni gidiyorum Antalya’ya. Yarım devre, 6 aylık kiralık olduğunu biliyorum."

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