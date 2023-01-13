Sadece Galatasaray değil: 8 takım istiyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak renklerine bağlarken Asbaşkan Emrah Çelik imza töreninde konuştu.

Çelik, adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan ABD'li golcü Haji Wright hakkında da açıklamalarda bulundu.

Erkan Eyibil'i Gençlerbirliği'ne, Gökdeniz Bayrakdar'ı da Bodrumspor'a kiraladıklarını anımsatan Çelik, "Bugün de Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiralıyoruz. Yuvana hoş geldin. Allah geçen yılki başarılarının devamını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Haji Wright için 8 kulüple görüşüyoruz"

Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer haberlerinin çıktığını hatırlatan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır." diye konuştu.

Çelik, takıma yeni takviyeler de yapacaklarını sözlerine ekledi.