Doğup büyüdüğü İstanbul'da denizi ilk kez bu kadar yakından gördü: Liseli genç Eminönü'ne ilk kez bu bayramda gidebildi

Kaynak: NOW TV
Doğup büyüdüğü İstanbul'da denizi ilk kez bu kadar yakından gördü: Liseli genç Eminönü'ne ilk kez bu bayramda gidebildi
İstanbul'da yurttaşlar toplu taşıma araçlarını bayram boyunca ücretsiz kullandı. Tarihi ve turistik bölgelerde oluşan kalabalıklar dikkat çekerken, liseli bir gencin sözleri yurttaşların yaşadığı ekonomik zorlukları gözler önüne serdi.

İstanbul'da yurttaşlar toplu taşıma araçlarını bayram boyunca ücretsiz kullandı. Binlerce yurttaş da bu vesileyle megakenti gezmeye çıktı.

Dolayısıyla İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk yaşandı. Cadde ve sokaklarda oluşan insan yoğunluğu görenleri şaşkına çevirdi.

NOW TV kamerasına konuşan liseli bir genç ise toplu taşımanın ücretsiz olmasıyla Eminönü’ne ilk kez geldiğini söyledi.

18 yaşına girmek üzere olduğunu belirten genç, “İstanbul'da yaşıyorum ama hayatımda ilk defa Eminönü'ne geldim” dedi.

Genç, şu ifadeleri kullandı:

“Buralara ilk defa, hayatımda ilk defa geliyorum. Baksana abla ya, mükemmel… Tarihi mekanlarımızı da gezdik önce. Çok hoşuma gitti. Kendi tarihimi öğrenmek çok güzel benim için. Ben çok seviyorum. Pahalı olduğu için ancak biraz gezebiliyoruz. Bizim mahalleden bir tane otobüs var 142F. O normalde hiç dolu olmazdı. Bayramda aşırı doluydu. İlk defa bu kadar dolu gördüm.

Öte yandan gencin ebeveynleri de toplu taşımanın ücretsiz olması vesilesiyle Eminönü’ne gelebildiklerini söyledi. Sadece oğullarına balık ekmek alabilen anne ve baba, kendileri için ise evden yiyecek getirdi.

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