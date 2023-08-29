Doksanların unutulmaz haber spikeri Gülgün Feyman’dan ‘Türkiyeli’ çıkışı

Doksanlı yıllara damga vuran haber spikeri Gülgün Feyman, 'Türkiyeli' tanımlamasına tepki gösterildi.

Doksanların unutulmaz haber spikeri Gülgün Feyman’dan ‘Türkiyeli’ çıkışı

90 yıllarda haber spikerliği yaparak ün kazanan Gülgün Feyman, katıldığı bir programda kendini 'Türkiyeli' olarak tanımlayanlara tepki gösterdi. Türkiyeli kavramının topluma yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden Feyman, "Biz Türk'üz. Türkiyeli ne demek? Bu tabir hangi beynin ürünüdür? Kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALMAN'A ALMANYALI MI DİYORUZ?"

Alman'a Almanyalı demediğimizi ve bunun Türkçe tanımlamamız olduğunu söyleyen Feyman, "Türkiyeli kavramını yerleştirmeye çalışıyorlar. Biz Türk'üz. Fransız'a Fransalı mı diyoruz? Alman'a Almanyalı mı diyoruz? Alman diyoruz, Fransız diyoruz" diye konuştu.

"HANGİ BEYNİN ÜRÜNÜDÜR?"

Türk, Alman, İtalyan gibi tanımlamaların Türkçede olduğunu söyleyen Feyman, "Biz Türk'üz. Türkiyeli ne demek? Hangi beynin ürünüdür? Kınıyorum, öyle bir şey yok" sözleriyle Türkiyeli tartışmalarına tepki gösterdi.

Türkçenin çok güzel bir dil olduğunun altını çizen Feyman, "Yabancılara iyi konuşulursa şarkı gibi, müzik gibi ulaşan bir dil" dedi.

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