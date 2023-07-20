Türk Dil Kurumu'ndan Türkiyeli skandalı. Bir gün yok ki bir rezillik olmasın

TDK’nin ‘açılımcıların, ‘ikinci cumhuriyetçilerin’ ve FETÖ’cülerin ekmeğine yağ süren skandalı ortaya çıktı. Bazı sözcüklerin yazımında değişikliğe giden TDK, güncel sözlük sayfasında ‘Türkiyeli’ ifadesine yer verdi.

Türk Dil Kurumu'ndan Türkiyeli skandalı. Bir gün yok ki bir rezillik olmasın

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) bazı sözcüklerin yazımında değişikliğe gitti. Artık “unvan” değil “ünvan”, “çiğ börek” değil “çi börek”, “kümeden düşmek” değil “küme düşmek” yazılacak. Ancak kamuoyu bu değişiklikleri konuşurken TDK’nin “Türkiyeli” sözcüğüne karşılığı gözlerden kaçtı.

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ODA TV’den Uğurcan Yardımoğlu’nun haberine göre, TDK’nın güncel Türkçe sözlük sayfasında “Türkiyeli” yazdığınızda “Türk” kelimesine yönlendirilmiyorsunuz. “Türkiyeli” sorgusunun karşılığında “Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse” tanımı çıkıyor. Ancak aynı TDK, “Fransalı” sorgusunda sizi “Fransız” sayfasına yönlendiriyor. Aynı şekilde “Yunanistanlı” yazınca “Yunanlı” sayfasını işaret ediyor.

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GELEN TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

TDK’daki skandal değişiklik sosyal medyada büyük tepki çekti. Özellikle Twitter’da yükselen tepkiler sonrası TDK söz konusu değişikliği kaldırdı.

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‘TÜRKİYELİLİK’ TARTIŞMASI

Son dönemde çeşitli yayınevlerinin ‘Türk Edebiyatı’ bölümünü işaret eden levhaları Türkiye Edebiyatı, Türkçe Edebiyat hatta ‘yerli edebiyat’ olarak değiştirmesi Türkiyelilik tartışmasını alevlendirmişti. Türkiyelilik kimliğini yaratmak isteyen çevrelere göre Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını tanımlayan ‘Türk’ ibaresi yeterince kapsayıcı değil. Bu çevrelere göre farklı etnik kökenlerin kimliğini ifade edebilmesi için Türk kimliğinin yerine ‘Türkiyeli’ üst kimliğinin icat edilmesi gerekiyordu.

‘Türkiyelilik’ tartışmalarını başlatan çevrelerin genel olarak liberal, AB fonlarından yararlanan ve bölücü siyasi çevrelere yakın olması ise tesadüften daha fazlası.

En son, “Türkçe Edebiyat” ve “Türkiyeli okur” şeklindeki tanımlamaları ile tepki çeken ve hakkında boykot kampanyası başlatılan Ayrıntı Yayınları, yeni bir skandala imza atarak 68 Hareketinin önderlerinden Ulaş Bardakçı’nın hayatını anlatan bir kitapta Atatürk’ün adını sansürlemişti.

Musa Kaplan imzalı Ulaş Yoldaş kitabının yeni baskısında, Rasih Ulaş Bardakçı’nın 1971-1972’de yaptığı savunmalara yer verildi. Ulaş Bardakçı’nın kullandığı Atatürk adı, Ayrıntı Yayınları tarafından sansürlendi. Ayrıntı Yayınları, Atatürk adı yerine yıldız (****) koyarak sansürde bulundu.

DEVLET TARAFINDAN YAPILAN İLK HATA DEĞİL

Liberal ve bölücü siyasi çevrelerin Türk kimliği yerine Türkiyeli kimliğini tercih etmesi ‘anlaşılabilir’ olsa da bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının da aynı yanlışı paylaştıkları görüldü. Türkiye’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, yayınladığı Youtube videosunda "Türk Donanması" yerine Türkiye Donanması ifadesini kullandı.

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