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Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi ‘Oğuz Timi’nin hikayesini anlatan Dokuz Oğuz’un ilk iki bölümü izleyiciyle buluştu. Dokuz Oğuz dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:48
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Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?
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Başrolünde Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dokuz Oğuz dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Dokuz Oğuz dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz’un üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

DOKUZ OĞUZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dokuz Oğuz dizisinin ikinci bölümü 11 Şubat Cumartesi FOX TV’de yayınlanacak.

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