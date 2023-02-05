Başrolünde Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dokuz Oğuz dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Dokuz Oğuz dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz’un üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

DOKUZ OĞUZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dokuz Oğuz dizisinin ikinci bölümü 11 Şubat Cumartesi FOX TV’de yayınlanacak.