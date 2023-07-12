Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, klip çekimi için gittiği yurt dışında dolandırılmıştı. Havalimanında görüntülenen Kalaycıoğlu olayı anlatıp dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı.

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Berlin'den dönen Kalaycıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Aleyna Kalaycıoğlu, "Güzel geçti, klip çektik. Başıma da bir olay geldi. Sanırım dolandırıldım. Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ancak telefonlarımızı falan açmadılar. Klip çekimi için 10 bin Euro (288 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne var ise Türklerde var" diyerek başından geçen talihsiz olayı anlattı.

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AŞK SORUSU UTANDIRDI!

Geçtiğimiz aylarda adı Sinan Akçıl ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yine geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile anılmıştı.

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Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu ile ilgili aşk sorularına, "Bir şey diyemiyorum. Konuşmayalım ya." diyerek güldü ve utangaç tavırlar sergiledi.

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