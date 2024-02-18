Dolaptaki güve oluşumu nasıl önlenir?

Ökkeş Bölükbaşı
Dolaptaki güve oluşumu nasıl önlenir?
Hepimizin evinde yemek kırıntılarına ya da neme bağlı olarak güve ya da böcek oluşumu meydana gelebiliyor. Bu güve böcekler can sağlığımız için tehlikeli olabiliyor.

Bu güvelerden zamanla evlerimizde uygun yere yuva yaparak çoğalmaya başlıyor. Böyle olunca da bu durumun önüne geçmek daha da zorlaşıyor.

Bunu önlemek için size vereceğimiz pratik yöntemle güvelerden kurtulabilirsiniz.

İlk olarak güvenin çıktığı yeri tespit edin. Ardından o yeri güzelce elektrikli süpürge yardımı ile süpürün.

Süpürge işlemi bittikten sonra sirkeli su yardımız ile o bölgeyi silin ve kurumasını bekleyin.

Ardından o bölgeye portal yerleştirin. Portakalın kabukları görünmeyecek şekilde olmasına özen gösterin.

O portakalın zerinde karanfil bırakın.

Gün aşırı olacak şekilde o portakal işleminizi tekrarlayabilirsiniz. Böylece güvelerden kurtulmuş olacaksınız.

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