Ütünün çamaşırlara yapışması nasıl önlenir?

Osmancan Erok
Ütünün çamaşırlara yapışması nasıl önlenir?
Çamaşırlarımızı yıkadıktan sonra hepimiz ütüleme işlemine geçiyoruz. Bazı kıyafetlerimiz oldukça hassas olduğu için daha dikkatli davranmak gerekiyor.

Ne kadar dikkatli olunsa da bazen ütüden bazen kıyafetin kumaş türünden dolayı kıyafetlerimiz ütüye yapışabiliyor. Bu da canımızı sıkabiliyor. Hem kıyafetimizden oluyoruz hem de ütümüzün kalitesi bozulabiliyor.

Bu sorunu yok etmek aslından çok pratik. Bunun önüne geçmek hepimizin elinin altında olan malzemelerden geçiyor.

İşte o pratik yöntem…

Temiz bir bezi sirke ile iyice ıslatın, ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice ovalayarak yedirin.

Ancak ütünüzün prize takılı olmadığına ve soğuk olduğuna mutlaka dikkat edin.

Bu bezle ütünüzün soğuk iken altını iyice silin.

Bu işlemi uyguladıktan sonra biraz bekleyin ve sonra ütü yapmaya başlayabilirsiniz.

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