Dolar 24 TL’yi zorlarken, Mehmet Şimşek’ten kritik ziyaret

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.

Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında yapılan toplantıda, küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve gelecek vizyonu ele alındı.

Toplantı hakkında Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Türkiye ekonomisine güveniyoruz ve bankacılık sektörü olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bankacılık sektörü 22 farklı ülkeden yatırımcının yer aldığı güçlü ve dinamik bir sektördür. Rekabetçi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde değer yaratmaya ve finansal kaynak sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çakar ayrıca, "Sayın Bakanımız da toplantıda makro ekonomik istikrarın önemini vurguladı. Piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı işleyişine katkıda bulunacak adımlar atılacağını söyledi. Yeni dönemde ekonomi politikasının öncelikleri ve hedefleri konusunda bizleri bilgilendirdi. Sektörün yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında verdiği desteğe teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Toplantının verimli ve samimi bir ortamda geçtiğini belirten Çakar, bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasının kararlaştırıldığını da bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Bugün de yine çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu. Hep beraber dozu, sırası, zamanlaması, makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonları alacağız." dedi.

Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB'nin Akmerkez'deki yerinde gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet kurulduktan sonra Bakan Şimşek'in, ilk görüşmelerden bir tanesini finans sektörüyle ve TBB Yönetim Kurulu'yla yaptığını anımsatan Çakar, belli periyotlarla bakanlarla, otoriterlerle, TCMB ve BDDK ile sektörün sorunlarını, küresel ekonomideki gelişmeleri beraber masaya yatırıp değerlendirme yaptıklarını bildirdi.

Çakar, "Kendi kanaatlerimizi, görüşlerimizi sunuyoruz. Bugün de yine çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu. Sayın Bakan, çok iyi bir vakit ayırdı. Sektörün bütün temsilcileri, banka genel müdürlerimiz, CEO'lar herkes sektöre ilişkin bütün kanaat ve değerlendirmelerini tek tek söyledi. Onlar da not ettiler ve hep beraber dozu, sırası, zamanlaması, makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonları alacağız." ifadelerini kullandı.

Finans sektörünün yapısının çok güçlü olduğunu vurgulayan Çakar, "Biz de genel ekonomiye, kalkınmaya, finans sektörüne ve yeni programa destek vermek için hep beraber çalışıyor olacağız." diye konuştu.

"Her konu tartışıldı, inşallah hep beraber doğru sonuçlara varacağız"

Bir soru üzerine toplantıda konuşulan ana başlıklara değinen Çakar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan tabii ki kendi görüş ve kanaatlerini ilettiler. Küresel ekonomiye, genel ekonomiye nasıl baktıklarını anlattılar. Yeni yapacakları programa yönelik olarak, Orta Vadeli Program'a yönelik olarak kendi görüşlerini ilettiler. Sektörün de bu konudaki kanaatlerini aldılar. Yani şunu söyleyebiliyorum; bankacılık sektörünün aktifine yönelik olarak da, bankacılık sektörünün pasifine yönelik olarak da her konu gündeme geldi. Her konu tartışıldı, inşallah hep beraber doğru sonuçlara varacağız. Çünkü bankacılık sektörü Türkiye'nin kalkınması için çok önemli ve özellikle de büyümenin finansmanında bankacılık sektörünün ana amiral gemisi olduğunu biliyoruz. O nedenle makroekonomi politikasına destek vermek ve iş birliği içerisinde olmak çok önemliydi. Bu da bunun ilk adımıydı."