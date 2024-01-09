Özelleştirmeler rant kapısı oldu. 180,9 milyon dolarlık özelleştirmenin 179,1 milyon doları taşınmaz satışı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer özelleştirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürer yaptığı açıklamada, özelleştirme adı altında devletin fabrika ve şirketlerinden sonra kamu arazilerinin de satıldığını ve satılan fabrika, şirket ve arazilerin kamudan çıktıktan sonra fiyatlarında yaşanan önemli artış ile bir kesime ciddi oranda rant sağladığına vurgu yaptı.

Gürer, 1986-2021 arasında satış- devir uygulamaları tutarının 114,1 milyar lirayı bulduğuna dikkat çekerken AKP iktidarları döneminde kamu varlıklarının artmak yerine sürekli satışlar ile eritildiğini vurgulayan Gürer, 2022 yılında yapılan 504 milyon dolarlık özelleştirmenin de 441 milyon dolarlık kısmını taşınmaz satışının oluşturduğunu belirtti.