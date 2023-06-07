Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu?

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar saat 11:11 itibarıyla 23.06 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar doların akıbetini ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, dolar yükseldi mi? Dolar ne kadar kaç TL oldu?

DOLAR NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru güne 21,62 TL seviyesinde başladı. Dolar kuru canlı olarak 11:11 itibarıyla 23,06 liradan işlem görmektedir.

Dolar geçtiğimiz haftayı 20.92 liradan, Euro ise 22.59 liradan tamamlamıştı. Son yükselişlerle beraber dolar/TL haftanın ilk üç gününde şu ana kadar yüzde 10 artış kaydetmiş oldu. Sadece bugünkü yükseliş yüzde 7 oldu.

Analistler özellikle seçim döneminde serbest piyasa ve bankalar arası piyasa arasında kurlarda farklılık yaşandığını ve şu anda dolar/TL'de yaşanan yükselişin bu makasın kapanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Küresel piyasalarda ise gelecek hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararları bekleniyor. Bugün itibarıyla Fed'in yüzde 81.7 ihtimalle 14 Haziran'da faizi sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.