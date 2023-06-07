Selçuk Geçer doların kaç liraya kadar çıkacağını açıkladı

Döviz kurlarıyla ilgili yaptığı yorumlarla bilinen Selçuk Geçer, uçuşa geçen dolar ve euro’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçer, Youtube kanalında yaptığı yorumda FED'in faiz beklentisinin ardından borsa, altın ve kripto paraların yükselme dönemine gireceğini de belirtti.



Geçer, şu ifadelere yer verdi:

"Doların 20 lira olduğunda etkisi büyük olacak ama biz asıl etkiyi dolar 30 lira olduğunda göreceğiz.

Çünkü aldığımız nefesten bu haberi kullandığımız telefona kadar aslında dolarla ödeme yapılıyor. Bu ülkede gizli bir şekilde yasal para birimi aslında dolar. Çünkü her şeyimiz dolarla geliyor.

Bu nedenle de doların 30 lira olması demek hayatımızın karardığı anlamına gelir.

Geçer, ayrıca doların yıl sonuna doğru 30 TL bandına ulaşacağını ileri sürdü.