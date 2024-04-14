Dolar, borsa, altın düşecek mi? Paranın adresi Remzi Özdemir açıkladı

İran’ın dronlarla İsrail’le saldırdığı haberi dünün dünyada gerginlik yaratırken en çok finans piyasaları büyük stres yaşıyor.

Bu saldırı piyasaları nasıl etkileyecek?

PETROL: Petrol sadece Türkiye’nin değil dünyanın kara kâbusu. Bizim bayram nedeniyle kapalı olduğumuz hafta 90 doların üzerine çıktı. 75 dolara kadar gerilemesi Türkiye’ye rahat bir nefes aldırmıştı. Çünkü bizim en çok enerji ithalatı için dolara ihtiyacımız var. İran saldırısı ile petrolün 100 dolara kadar yükselmesi Türkiye’nin dış ticaret dengesini bozacak. Daha çok dolara ihtiyacı olacak. Benzin ve mazotun litresini her an 50 liranın üzerinde görebiliriz.

COİN PİYASASI: Son dönemde Bitcoin başta olmak üzere coin piyasasında yükseliş vardı. Bu saldırı ile coin piyasasında büyük batış hikayeleri duyabiliriz.

ALTIN: Ons fiyatı 1880 dolardan itibaren Amerika’da büyük yatırımcılar ve ülkelerin Merkez Bankaları altın topluyordu. 2 bin 400 seviyesine kadar yükselen altın her an 2 bin 500 doların üzerine çıkabilir. Altın savaş ortamının güvenli limanıdır.

BORSA: Borsada sıkıntılı günler geliyor. Bayram nedeninle yurtdışı borsalarda yaşanan düşüşten etkilenmeyen İstanbul Borsası özellikle bankacılık hisseleriyle birlikte düşüş yaşayabilir.

DOLAR: dolarda bu gelişme olmasaydı Merkez Bankası kontrolü devam ettirebilirdi. Ancak İran ve İsrail gerginliği devam ederse Merkez Bankası doları tutamaz. Özellikle petrol fiyatı da dolara olan talep nedeniyle yakından takip edilmeli.