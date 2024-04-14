Avrupa ilk andan rengini belli etti. İsrail'e destek İran'a kınama

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'den de İsrail ile dayanışma içinde oldukları mesajı geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu gösterdi." dedi.

İSRAİL ÜRDÜN VE IRAK DAHİL BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM "EDECEĞİZ"

İngiltere'nin, İsrail ile birlikte Ürdün ve Irak dahil tüm bölge ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini belirten Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." sözlerini kullandı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'ın, İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

FRANSA: İSRAİL İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'den de bir İran'a kınama mesajı geldi.

Sejourne, sosyal medya üzerinden "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." dedi. İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını söyleyen Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını dile getirdi.

Sejourne, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yeniden dile getirdiğini vurguladı ve İsrail ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

HOLLANDA BAŞBAKANI: VAZGEÇİN MESAJI GÖNDERDİK

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte da İngiltere'nin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu vurguladı. Rutte, "Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net mesajlar gönderdi.” dedi.

Rutte, “Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınamakta. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekir. Biraz önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasa geçtik. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" dedi.